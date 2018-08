Byl zjištěn nečekaný užitek cukru

Výsledky experimentů s myšmi ukázaly, že přidání trehalózy do pitné vody zaktivizovalo u hlodavců gen Aloxe3. Disacharid rovněž nedovoluje glukóze, aby se dostala do jater, což je v podstatě hladovění. To má za následek, že buňky začínají pohlcovat glukózu z krve a snižují tím její koncentraci. Umožňuje to organismu lépe využívat inzulín, což snižuje inzulínovou rezistenci, která napomáhá vývoji cukrovky 2. typu.

Vědci kromě toho zjistili, že trehalóza urychluje spotřebu kalorií, zvyšuje teplotu těla a brání zvýšení tělesné hmoty, snižuje nahromadění tuku v játrech a obsah cholesterolu v krvi. Mechanismus působení disacharidu je analogický thiazolidinedionům — lékům proti cukrovce, které rovněž zvyšují citlivost vůči inzulínu.