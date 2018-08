Pár zoufale toužil po dítěti. Ukázalo se, že se milovali nesprávně a manželka je panna

Pár, který nechtěl být jmenován, tvoří dvojce ve věku 26 a 24 let. Vyhledali odbornou pomoc poté, co žena nemohla otěhotnět, a to navzdory pravidelnému pohlavnímu styku, uvádí The Mirror.

Ale opravdový alarm se spustil, až když lékaři zjistili, že manželka je stále panna. Poté přiznala, že sex je pro ni „obvykle bolestivý", ale trpěla to, protože doufala, že otěhotní.

Lékařka Liu Hongmeiová uvedla, že pár byl velmi mladý, muži bylo 26 let a ženě 24 let. Byli zdraví, ale přesto, že byli manželé čtyři roky, žena nemohla otěhotnět.

„Jejich rodina je kvůli tomu uváděla do silného stresu," dodala.