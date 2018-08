Expert vysvětlil, proč si Kyjev nepřevzal lodi, které zůstaly na Krymu

„I když jim Rusko pomůže a odvleče je vlečnou lodí do Oděsy, Očakova, Chersonu nebo Nikolajeva, další otázka bude: ‚A co s nimi dál?‘ Peníze přece nejsou. Aby mohli tyto lodi prodat nebo s nimi něco udělat, potřebují peníze na jejich údržbu… A to samozřejmě nepotřebují, vždyť žádný svátek z toho návratu nebude, zatímco hrozné problémy s financováním a údržbou nastanou velmi brzy," řekl.

Čennyk vyslovil předpoklad, že ukrajinská strana bude i nadále pod různými záminkami odmítat vlastní lodi, navíc mj. obviňovat Rusko z toho, že je přivedlo „do hrozného stavu". Tento stav ale byl, jak zdůraznil expert, od začátku mimořádně ubohý.

„Z vojenského hlediska můžeme označit stav těchto lodí, stejně jako i prakticky větší části toho, co nyní mají, za nebojeschopný. Všechno, co zůstalo na Krymu, je ještě ze sovětské doby. Vzít je zpět, znamená vzít kovový odpad, který už nikdo nepotřebuje," řekl v závěru expert.