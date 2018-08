Moskva varovala Washington před novými ukvapenými kroky v Sýrii

Bolton před schůzkou s tajemníkem ruské bezpečnostní rady Nikolajem Patruševem v Ženevě novinářům oznámil, že USA vidí plány syrského režimu na obnovení útočných vojenských operací v provincii Idlib a že USA odpoví „ostrým způsobem", pokud syrský režim využije chemické zbraně. Později agentura Bloomberg s odkazem na zdroje uvedla, že Bolton během jednání tajemníkovi ruské bezpečnostní rady oznámil, že Washington je připraven na syrské vládní síly zaútočit mnohem silněji než v předchozích případech, pokud budou použity chemické zbraně.

„Slyšíme ultimáta z Washingtonu, včetně veřejných, neovlivňují naše rozhodnutí o pokračování úplné likvidace teroristických ohnisek v Sýrii a navrácení této země k normálnímu životu," uvedl Rjabkov.

© AP Photo / Hassan Ammar Provokace s chemickými zbraněmi se má stát záminkou k útoku Západu na Sýrii - MO RF

Zdůraznil, že Moskva pokračuje v podpoře Damašku , aby se uprchlíci vrátili do svých měst.

„To, že se toho západní státy nechtějí účastnit, potvrzuje, že mají úplně jiné cíle — nadále vyostřovat situaci v Sýrii a neštítit se žádných metod, aby dosáhli stále nových a nových záminek k otázce výměny režimu a moci v Damašku. Nic nového v tom není… My jsme k takovému vývoji připraveni, odhalujeme tyto úmysly. Ale historie je to nedávná, vypadá to, že se Američané nic neučí a teď zase vidíme vážné vyostřování situace," dodal náměstek ruského ministra zahraničí.

„Varujeme Američany a jejich spojence před novými neuváženými kroky," zdůraznil činovník.