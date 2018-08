Na uhlí bohatá Ukrajina bude se štěstím z USA dovážet uhlí americkými lokomotivami

„Náš obchodní obrat se téměř za rok zvýšil o 70 procent," uvedl Porošenko během setkání s americkým poradcem pro národní bezpečnost Johnem Boltonem.

Ukrajinský prezident řekl, že žádná země na světě neprokázala podobný růst. Podle Porošenka se výrazné zvýšení vzájemného obchodu stalo možným pouze díky dohodám, na kterých se dokázal domluvit během setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v loňském roce.

„Patří sem také dodávky amerického uhlí do ukrajinských elektráren, amerického jaderného paliva, investice do výstavby zařízení pro jaderný odpad, stejně jako americké investice do zemědělství a smlouvu s General Electric," uvedl prezident.