Čína tajně buduje obrovské zásoby zlata?

Oficiální údaje Čínské lidové banky (PBOC) poukazují na to, že zlaté rezervy země se nezvýšily od roku 2016, tedy od roku, kdy byl zvolen americkým prezidentem Donald Trump. Podle údajů zůstaly nezměněny na 59,24 milionech uncích (1 843 tun).

Ke konci června společnost PBOC ocenila své zásoby drahého kovu na 74,1 miliardy dolarů.

Analytici mají však pochybnosti o tom, že Peking skutečně přestal hromadit zlato. Tvrdí, že potenciální obchodní válka s USA a letošní propad cen zlata jsou důvody, proč by je Čína měla kupovat.

„Strategický příkaz tam pravděpodobně stále je, aby přidávali trochu zlata k rezervám, tiše, kousek po kousku," řekl Philip Klapwijk, výkonný ředitel společnosti Precious Metals Insights pro Bloomberg.

© Sputnik / Pavel Lisitsyn Rusko si udělalo zásoby zlata pro případ nových sankcí

Odborník, který sleduje drahé kovy téměř 30 let, řekl, že důvodem, proč vlastnit zlato je zpestření portfolia, což je ještě lepší vzhledem k poměrně napjatým vztahům se Spojenými státy.

Jako jeden z největších vlastníků zlata Čína agresivně shromažďuje zlaté rezervy, aby snížila svou závislost na americkém dolaru, uvedl singapurský odborník na drahé kovy BullionStar Ronan Manly. Řekl, že kombinované zlaté rezervy mezi Čínou a Ruskem by mohly potlačit americkou dominanci v globální ekonomice.

Čína dlouhou dobu nezveřejňovala růst svých zlatých rezerv. V roce 2015 poprvé za šest let oznámila PBOC 57 % skok v rezervách na 53,3 miliony uncí. Oznámení se shodovalo s přijetím přísnějších pravidel MMF o devizových rezervách a údajích o dluzích. Tehdy vláda prosazovala zahrnout juan do balíčku zvláštních práv čerpání. Mezinárodní měnový fond do něj přidal čínskou měnu v říjnu 2016. V tomto měsíci naposledy PBOC oznámila zvýšení rezerv.