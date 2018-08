Tymošenková chce na Ukrajině kancléře

Lídr politické strany Baťkivščyna a bývalá ukrajinská premiérka Julia Tymošenková je přesvědčena, že Ukrajina potřebuje parlamentní formu vládnutí s kancléřem v čele vlády, tento model s volbami do Nejvyšší rady ve dvou kolech a možnosti národní iniciativy pro vyvolání předčasných voleb navrhuje do nové ukrajinské ústavy.

Tymošenková dříve informovala o tvorbě nové „lidové" ústavy. Jak uvádí tisková služba politické strany, v pátek se Tymošenková účastnila prezentace návrhu nové „lidové" ústavy, na kterém pracovalo asi 100 specialistů v čele s lídrem Baťkyvščyny.

„Správně organizovaná parlamentní forma vládnutí je silnější než prezidentská. A většina úspěšných a vyvinutých světových zemí má právě parlamentní formu vládnutí, zatímco ostatní státy mají prezidentskou, která je neefektivní a koncentruje moc do jedněch rukou," oznámila Tymošenková.

Kvůli efektivnímu fungování vlády navrhuje parlamentní volby v dvoukolovém systému, kdy se do druhého kola dostávají dvě politické síly, které v prvním kole získají nejvíce hlasů. Vítěz obdrží 226 křesel, tedy minimální většinu. Zároveň Tymošenková navrhuje, aby byla snížena průchozí bariéra, čímž by se do parlamentu dostali mladí politici.

„Všechny strany se mohou účastnit voleb do parlamentu, zároveň bude snížena průchozí hranice, abychom dali šanci mladým politikům," uvedla.

Autoři nového návrhu ústavy chtějí také občanům umožnit, aby mohli vyvolat předčasné volby, k čemuž bude stačit národní referendum.