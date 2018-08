Podle něj se oblast používání ukrajinského jazyka v posledních letech neustále rozšiřuje.

Podle Medveděva to naznačuje, že v průběhu let se zvýšila připravenost obyvatelstva na „měkkou ukrajinizaci".

„Můžeme sledovat tento trend už několik let. Ale pravděpodobně někde existuje hranice, za kterou tento proces nevychází. Chtěl bych, aby to bylo v Zeleném Klíně (území na jihu od ruského dálného východu, kde se v roce 1917 přistěhovalci z Ukrajiny snažili o vytvoření ukrajinské Dálné východní republiky). Nebo alespoň v Kubani, ale děje se to na Donbasu," řekl poradce Porošenka.

Současně uznal, že významná část území na hranici s Ukrajinou zůstává rusky mluvící.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Tymošenková chce na Ukrajině kancléře

„Tam už neexistuje potenciál ukrajinizace a jazyková rusifikace se stala nezvratná," uzavřel politolog.

V Kyjevě se více než jednou pokusili „připojit si" část ruských zemí. Podle lídra nacionalistické strany Svoboda Oleha Tjahnyboka, bylo území Ukrajiny v roce 1921 1,6krát větší než nyní. Přitom území, na které by „by mohl mít nárok" Kyjev, radikál pojmenoval také Zelenyj Klin, Starodubščinu (Brjanská oblast), Holmščinu (Polsko), Nadsanje (Ukrajina, Polsko), Lemkovščinu (území v Polsku, na Slovensku a na Ukrajině).

V březnu, bývalý šéf Pravého sektoru* Dmitrij Jaroš řekl o „plánu" obsazení Kubáně, Voroněže a části Rostovské oblasti.

Ve Státní dumě ukrajinským nacionalistům doporučili zmírnit své chutě a Jarošovi navrhli zahájit „obsazení" z Vorkuty, kde je pro extremisty „připraveno vězení".