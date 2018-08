„Tohle tady neprojde“: Američanku vyhodili z práce v jídelně kvůli těhotenství

Období před Novým rokem znamená těžké časy pro jakékoliv podnikání. Krutost manažera by se dala omluvit, ale veřejnost tomu tak nechtěla.

Kameisha Dentonová, která pracovala jako zaměstnankyně jedné z poboček tohoto řetězce, informovala svého manažera o tom, že by chtěla v prosinci odejít na mateřskou. Po tomto oznámení však z pracovního rozpisu zmizely veškeré její směny. Myslela si, že jde o chybu a informovala o tom vedení. Na svůj dotaz však obdržela překvapující odpověď.

„Dobrý den, omlouvám se za to, co vám musím oznámit, ale u Jersey Mike to takhle nebude fungovat. Není ta nejvhodnější doba na dovolenou po pár měsících práce a mimo to jste mě na to při pohovoru neupozornila," napsal manažer.

Dentonová si udělala screenshot této zprávy a následně ho zveřejnila na sociální síti. Situaci věnovala svou pozornost média a příspěvek se setkal s více než 1000 repostů.

Podle zákona státu Washington je propuštění ze zaměstnání či odepření práce kvůli těhotenství nepřípustné. Totéž prohlásil i majitel franšízy pro řetězce Tim Tribe, který dodal, že k něčemu takovému vůbec nemělo dojít. Podle jeho slov manažer, který tuto zprávu Dentonové odeslal, dal výpověď.

„Obvykle nic osobního nepíšu. Ale — není to náhodou zakázané? Tohle se teď děje na pobočce Jersey Mike´s Subs v Marysville," napsala Dentonová na svém Facebooku. Poté, co obdržela odpověď od manažera, potřebovala podle svých slov několik minut na to, aby se z toho šoku vzpamatovala. Takové vyjádření totiž opravdu nečekala.