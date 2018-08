V Japonsku pokračují ve vývoji létajících aut

Japonské úřady doufají, že do roku 2020 budou v zemi létat první automobily. Jak uvádí agentura Bloomberg, těmto ambiciózním plánům Tokia by mělo pomoci asi 20 společností.

Dne 29. srpna má dojít k první schůzce zástupců 20 společností, mezi kterými jsou například Uber, Boeing, start-up Cartivator, který je financován japonskou společností Toyota, Japan Airlines či Yamato. Podle deníku je jejich cílem navrhnout cestovní mapu pro vývoj konceptu létajících aut.

Japonská vláda navrhne nutné předpisy, které mají tento vývoj stimulovat. Podle portálu Japan Times japonské úřady rovněž plánují poskytnout soukromému sektoru finance ve výši 40,4 milionů dolarů.

Mezitím společnost Uber plánuje během příštích pěti let investovat asi 20 milionů eur do vývoje létajících aut ve své továrně v Paříži. Uber by chtěl totiž do roku 2023 spustit komerční leteckou taxislužbu.