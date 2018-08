Waters (Pink Floyd): Chcete začít válku s Rusy? Jste blázni?

Koncem srpna přijede do Ruska v rámci světového turné Us + Them hudebník Roger Waters, který je jedním ze zakladatelů skupiny Pink Floyd. Před koncertem poskytl tento legendární rockový hudebník rozhovor ruskému portálu iz.ru.

V rozhovoru muzikant zdůraznil, že události současné doby ve formě sankcí, které byly zavedeny kvůli kauze Skripalových, a provokací v Sýrii nemohou zkomplikovat život v Rusku.

„(…) Útok na Skripalovy je nesmysl. To by mělo být jasné i člověku s polovičním mozkem. Ale možná právě proto mnozí tomuto nesmyslu věří! Rád bych celému světu něco oznámil — Chcete začít válku s Rusy? Jste blázni? Víte vůbec, s kým máte tu čest? Rusové vás osvobodili od fašistů za cenu života 20 milionů svých občanů! A vy s nimi chcete válčit? Co špatného Vám udělali? O čem vlastně vůbec mluvíte?" oznámil zakladatel legendární skupiny.

Podle Waterse můžeme to samé říci i o Ukrajině.

„Za vše může Victoria Nulandová (oficiální zástupkyně amerického ministerstva zahraničí v letech 2011-2013, pozn. red.). To ona všechno zorganizovala a nyní je země rozdělena na dvě části. Nevím, jak se Ukrajina z této situace vymaní, ale obviňovat z toho Rusko, je prostě směšné. Američané to ale dělají dobře a lidé jim věří. Ovládají tisk a mohou situaci zvrátit tak, jak jim to vyhovuje," prohlásil rockový hudebník.

„Já osobně si myslím, že s Ruskem bojovat nebudeme. Rusové jsou odvážní, vytrvalí a neoblomní. Máte opravdu velkou a velmi silnou zemi," neskrýval hudebník své sympatie k Rusku.

Na otázku, zda bylo těžké rozhodnout se odjet do Ruska, hudebník odpověděl jednoznačně.

„Lidé mi píší, že se prý vždy snažím odradit umělce od vystoupení v Izraeli a sám jedu do Ruska. Rusové, bez jakékoliv předběžné dohody, mě požádali, abych věnoval pozornost tomu, jaká je situace uvnitř země. Také Palestinci mě požádali, abych pomohl upoutat pozornost světa na jejich problémy. A já jen reaguji na tyto požadavky," řekl Waters.

„Týká se to práv a svobod občanů. S tím máte problémy. Ale toto je vaše země a vy se musíte rozhodnout, co dělat. Pokud milujete Putina, pak prosím, není to má věc! Pokud ho nemáte ho v oblibě, také to není má věc! Volba vlády, kterou chcete — i to je vaše záležitost," argumentoval hudebník.

V rozhovoru se muzikant vyjádřil i k zadané otázce, která se týkala situace na Krymu. Waters uvedl, že chápe, jak důležitý je pro Rusko Sevastopol a dodal, že existuje mnoho smluv a dokumentů, podle nichž má Rusko všechna práva na toto město.

„Změna vlády na Ukrajině, plánovaná Washingtonem, jednoduše vyprovokovala Moskvu k podniknutí dalších kroků. Chtěl bych ale říct, že dnes americká politická elita nerozumí skutečnému významu dohod. Neustále je porušuje a prohlašuje, že může dělat, co chce. Tento postoj mě děsí, protože takový postoj nás jednoho dne všechny zabije," zdůraznil hudebník.