Německo chce zavést povinnou vojenskou službu pro mladé a migranty

Během více než padesáti let byli všichni němečtí muži povinni strávit po ukončení školy rok v armádě. Ti, kteří nemohli nebo nechtěli, místo služby dobrovolně věnovali svůj čas veřejným službám.

Program byl v roce 2011 zrušen, ale přesvědčení, že by mladí lidé měli strávit rok ve službě, v mnoha konzervativních kruzích i nadále trvá. Vedení CDU, které se chystá sjednotit stranu pomocí tradičních základních hodnot, tento koncept znovu posuzuje.

Generální tajemnice CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová na začátku tohoto měsíce navrhla, aby všichni mladí muži a všechny mladé ženy absolvovali povinný rok ve službě. Pokud by byl tento plán uskutečněn, pak by se vztahoval také na všechny dospělé žadatele o azyl a uprchlíky, dodala politička.

Program by zajistil, že se někteří mladí lidé připojí k armádě či požární službě nebo poskytnou pomoc v případě přírodní katastrofy. Strana doufá, že ostatní by se rozhodli dobrovolně pracovat jako pečovatelé, čímž by pomohli vyřešit chronický nedostatek zaměstnanců v pečovatelských domech a hospicích.

Tento návrh přišel poté, co Krampová-Karrenbauerová podnikla „poslechové turné" (listening tour) CDU, aby nasbírala nápady pro nové prohlášení, které má být prezentováno na nadcházející stranické konferenci, jež se uskuteční v prosinci.

„Mnoho členů CDU zmínilo opětovné zavedení branné povinnosti," uvedla Krampová-Karrenbauerová, ale zároveň dodala, že se sama ještě nerozhodla. Vysvětlila také, že návrhy, které zaslechla a které se týkají migrantů, stojí za zvážení.

„Pokud by uprchlíci absolvovali takový rok, který by byl dobrovolný nebo povinný, pomohlo by jim to začlenit se do země a do společnosti," uvedla Krampová-Karrenbauerová. „Také by se tím zvýšilo přijetí uprchlíků mezi obyvatele."

Její připomínky byly ale sociálními demokraty okamžitě odmítnuty jako populistické a návrh se dosud nesetkal s podporou ze strany Zelených, levicové strany Die Linke nebo liberální Svobodné demokratické strany (FDP). Opětovné zavedení vojenské služby podporuje pouze krajní pravice Alternativa pro Německo (AfD).