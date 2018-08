Bývalý pracovník CIA: Rozvědka blufuje, když mluví o existenci informátorů v Rusku

Americké zpravodajské služby, které oznámily listu The New York Times, že mají v Rusku informátory, blufovaly, aby podpořily svá tvrzení o „zasahování“ Ruska do voleb v USA v roce 2016, prohlásil v rozhovoru pro Sputnik bývalý pracovník CIA a výkonný ředitel americké Rady pro národní zájmy Philip Giraldi.