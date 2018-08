Bylo odhaleno nečekané nebezpečí pečeného masa

Vědci z Oxfordské univerzity zjistili, že častá konzumace jídla připraveného na uhlí zvyšuje riziko předčasné smrti na srdeční a cévní choroby. Bylo to oznámeno ve zprávě pro tisk na portálu EurekAlert!.

Průzkumu se zúčastnilo 341 730 obyvatel Číny ve věku 30 až 79 let, píše EurekAlert!. Mezi dobrovolníky byl uspořádán průzkum, v jehož průběhu oznámili, jak často vaří a jakým způsobem. Vědce zajímalo, jak často jsou lidé vystaveni působení zplodin uhlí, dříví a dřevěného uhlí. Byli vybráni účastníci, kteří vařili minimálně jednou za týden a neměli srdeční a cévní choroby.

Celkem asi 22,5 procenta dobrovolníků v posledních 30 letech vařilo na tvrdém palivu, 24,6 procenta v průběhu 10 až 29 let, a 53 procent v průběhu méně než 10 let, anebo nikdy. Za celou dobu pozorování zemřelo na srdeční a cévní choroby 8 304 účastníků. Přitom každých deset let užívání uhlí bylo spojeno se zvýšením rizika smrti o tři procenta.

Vědci zdůrazňují, že použití elektřiny nebo plynu značně snižuje riziko srdečních a cévních chorob.