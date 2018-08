Byla odhalena mise prvního Tu-22M3M

První stroje Tu-22M3M budou dodány do výcvikového centra dálkového letectva v Rjazani, kde budou využívány k výcviku vojenských pilotů z celého Ruska. Nový systém výcviku umožní operativní přezbrojení na nové bombardéry hned několika leteckých pluků, uvádí Izvěstija.

List uvádí, že nehledě na obvyklou praxi bylo vedením vojenského letectva rozhodnuto, že nejnovější modely techniky nepoputují hned do armády. Poté, co posádky z celého Ruska absolvují výcvik v Rjazani, se vrátí do svých jednotek a budou připraveny přijmout novou techniku.

© Sputnik / Alexey Kudenko Bylo určeno datum prvního letu modernizovaného Tu-22M3M

Dříve velitelství určovalo takzvaný vedoucí pluk, který byl zcela přezbrojen a vycvičen k nové technice, ostatní jednotky musely dlouho čekat. Nyní na leteckých základnách budou sloužit vojáci, kteří absolvují výcvik v centru a budou připraveni vzlétnout s Tu-22M3M , jakmile je jejich jednotka obdrží.

Výcvik pilota na nové letadlo trvá asi dva až tři měsíce. Přesné datum předání techniky bude vojákům sděleno po dokončení testů, které zatím probíhají.

Instruktoři výcvikového centra už se s novou technikou začali ve spolupráci se zástupci výrobce připravovat. „Jezdí do výrobního závodu a studují návod k tomuto letounu. Aby mohl být letoun jednotce dodán, musí mít instruktory a vycvičené piloty. A v Rjazani je potřebná výcviková základna. Nejdříve tam budou připraveni instruktoři, kteří vypracují i metodické materiály. Poté tam výcvik podstoupí piloti z celého Ruska," uvedl zasloužený zkušební pilot a Hrdina Ruska, plukovník Igor Malikov.