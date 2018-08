Ve Lvově došlo k ústnímu a poté k fyzickému konfliktu kvůli pohřbu padlého vojáka

Ve Lvově během pohřbu vojáka batalionu Donbas Marjana Najdy, který padl u Luhansku, došlo ke skandálu a rvačce. Uvádí to portál ZAXID.NET s odkazem na ředitele Lyčakovského hřbitova Ihora Havryškevyče, který byl svědkem události.

Podle jeho slov se asi sto mužů v černých tričkách snažilo zabránit pohřbení vojáka podle křesťanských tradic.

„V jejich rozhovoru byla slyšet slova o pohanství, o rodné ukrajinské národní víře. A oficiálně do mikrofonu mluvili o tom, jak byli pohřbíváni Vikingové s mečem a sekerou, o údajné závěti padlého vojáka, který si přál být pochován podle jejich tradic, protože byl jejich přítelem. Jeden muž v černém tričku položil sekeru do rakve a připomněl tradici kremace," napsal Havryškevyč.

© Sputnik / Stringer Na památníku na Donbasu padlým ukrajinským vojákům se objevil plakát z Diabla III

Když farář požádal, aby při obřadu nerušili, muži v černých tričkách, kteří se představili jako kamarádi padlého vojáka, mu začali sprostě vyhrožovat. Podle farářových slov se něco takového stalo poprvé za 88 obřadů, při nichž byli pohřbíváni padlí vojáci z Donbasu

Po konfliktu vojákova matka souhlasila, aby jejího syna pohřbili se sekerou v rakvi.

Během pohřbu došlo také ke rvačce mezi vojáky a stoupenci pohanství. Očití svědci uvádějí, že někteří z nich byli oblečeni do triček s nápisem Sons Of Odin Valhalla (Synové Ódina Valhalla). Podle skandinávských mýtů Ódin ochraňuje padlé vojáky, do jeho domu Valhalla přicházejí duše statečných válečníků.