Australanka prohlásila, že viděla yettiho a že se sotva zachránila

Žena jela lesem, zastavila se a na krátkou dobu vystoupila z auta, píše Northern Star. Najednou uslyšela, že se k ní někdo prodírá křovím a vydává podivné chrochtající a kvílející zvuky. Žena zakřičela, aby zvíře vylekala, to jí ale nepomohlo.

Poté Australanka skočila do auta a zapnula světla. To, co uviděla, jí velmi vylekalo. Více než dvoumetrový tvor s tváří gorily a dlouhými tmavohnědými chlupy. Podle slov ženy tvor prostě stál a kymácel se ze strany na stranu, pak utekl.