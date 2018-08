Porošenko prohlásil, že Rusko už začalo „zasahovat“ do voleb na Ukrajině

Ukrajinský prezident Petro Porošenko prohlásil, že Rusko už aktivně zasahuje do voleb v jeho zemi prostřednictvím sociálních sítí. Oznámila to tisková služba prezidentovy administrativy.

„Už nyní zaznamenávají IT společnosti vytvoření tisíců, ba desetitisíců fejkových účtů s ruskými kořeny. Rusko se připravuje na další mohutnou manipulační kampaň — fake news, podkopání stability," prohlásil v průběhu porady vedoucích zahraničních diplomatických úřadů Ukrajiny.

Podle jeho slov se v tom už Rusko naučilo chodit, když údajně zasáhlo do referenda v Nizozemsku o ratifikaci asociační dohody Ukrajiny s Evropskou unií a do referenda o brexitu.

Moskva nejednou popřela obvinění z pokusů o ovlivnění voleb v různých zemích a prezidentův mluvčí Dmitrij Peskov je označil za ničím nepodložená. Ministr zahraničí Sergej Lavrov, když mluvil o údajném ruském zasahování do voleb v USA a v jiných zemích, prohlásil, že neexistují žádná fakta, která by to potvrdila.