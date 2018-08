Putin označil hlavní cíl důchodové reformy

odle Putina by u žen věk odchodu do důchodu neměl být 63 let, jak to navrhuje původní znění návrhu zákona, ale 60 let. V případě mužů se prezident ke změnám nevyjádřil. Ti do důchodu odejdou v 65 letech.

„V návrhu zákona se mluví o zvýšení věku odchodu do důchodu u žen o osm let na 63 let a u mužů o pět let. To není správné," prohlásil Putin.

Matky s více dětmi mají mít možnost odejít do důchodu předčasně. Pokud má žena tři děti, tak má mít možnost odejít do penze o tři roky dříve, žena s čtyřmi dětmi o čtyři roky dříve, zatímco žen, které mají pět a více, se zvyšování důchodového věku nemá dotknout, tj. budou moci odejít do penze v 55 letech.

Dále Putin navrhl zpřísnit opatření proti propouštění osob v předdůchodovém věku.

Putin dále podotkl, že Rusko patří mezi země s největším tempem růstu průměrné délky života. Reforma má zajistit roční zvyšování důchodů o tisíc rublů (325 korun).

„Hlavním cílem je zajištění finanční stability důchodového systému na léta dopředu," prohlásil Putin ve svém projevu k občanům. Dodal, že je nutné zachovat růst důchodů současných i budoucích důchodců.