Německo zachrání Turecko před USA

Německá vlády může Turecku poskytnout finanční pomoc, aby se její krize, která vypukla kvůli neshodám se Spojenými státy, nerozšířila na celý region. Píše o tom The Wall Street Journal.

Konkrétní opatření a výše pomoci ještě nebyly odsouhlaseny. Podle listu jsou jednání v počáteční fázi a také mohou vést k ničemu. Pokud bude rozhodnutí pozitivní, může být pomoc poskytnuta jak jménem Německa, tak i jménem celé Evropské unie. Může se týkat jak zvláštních sfér, tak i hospodářství jako celku.

© AP Photo / Alex Brandon Trump slíbil, že „sníží výdaje“ na Turecko

V Berlíně se obávají, že pokles kurzu turecké liry a životní úroveň v zemi může vést k nové vlně migrace do EU a do samotného Německa . „Hodně jsme udělali pro to, abychom stabilizovali situaci v Turecku. Nemáme moc na výběr," cituje redakce slova jednoho z německých úředníků.

Krize v Turecku propukla na začátku srpna na pozadí konfliktu s USA kvůli americkému pastorovi Andrewa Bransona, jehož Ankara obviňuje z terorismu a přípravy státního převratu. Washington požadoval jeho vydání, které však bylo zamítnuto, poté uložil cla na tureckou ocel a hliník. Jako odpověď Turecko zvýšilo poplatky na dovoz amerického zboží, včetně alkoholu, kosmetiky a tabáku. Turecká lira obnovila historické minimum, když klesla o 18 procent vůči dolaru.