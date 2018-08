Stratfor: Spojené státy budou vařit Rusko na mírném ohni

© Sputnik / Ramil Sitdikov Lavrov slíbil pragmatickou odpověď na nové americké sankce

Jak bylo uvedeno v poslední zprávě společnosti , zabraní tomu jak pozice Trumpovy administrativy, která se vyhýbá takovým extrémům, tak i obavy některých kongresmanů v souvislosti s možnými důsledky takových sankcí pro světovou ekonomiku.

Konfrontace mezi Spojenými státy a Ruskem se nezastaví a nejzjevnějším projevem je uplatnění Washingtonem ekonomických sankcí vůči Moskvě, praví se ve zprávě americké výzvědné a analytické společnosti Stratfor.

Pokud bude Washington nadále sledovat cíl zaměřený na „změnu chování" Ruska pomocí ekonomických opatření a udělá tak radikální krok, jako je uvalení sankcí na suverénní dluh země a zákaz činnosti jejích největších státních bank, bude mít Moskva situaci mnohem horší. Bude tedy s největší pravděpodobností pro záchranu bankovního systému zapotřebí zásah ze strany ruské centrální banky. Nicméně udržet volatilitu rublu za podmínek kompletního plnění zákona o ochraně americké bezpečnosti se stejně nepodaří. Přivede to k prudkému růstu inflace, varují autoři. Rusko samozřejmě již pohrozilo Washingtonu přijetím nejpřísnějších odvetných opatření a zdůraznilo, že v tomto případě půjde o vyhlášení ekonomické války, podotýkají odborníci.

V současné době sankční politiku Washingtonu převážně kontroluje právě Kongres. To bylo způsobeno přijetím zvláštních zákonů v roce 2017, které omezily pravomoc prezidenta týkající se usnadnění a zrušení opatření vlivu na Moskvu, připomínají autoři zprávy. Nicméně zrovna prezident a ministerstvo financí se budou muset rozhodovat, zda uvalit nebo neuvalit sankce navržené Kongresem. Přitom administrativa Donalda Trumpa vystupuje proti nejradikálnějším opatřením. Zejména ministerstvo financí pravidelně varuje, že útok na ruské banky a státní dluh uškodí světovým finančním trhům. Několik senátorů je také proti tvrdým opatřením a připomínají, že minulé sankce již ovlivnily cenu a dodávky hliníku po celém světě. Tím pádem se domnívají, že se to může opakovat, zdůrazňují autoři.

Podle autorů zprávy se situace se sankcemi bude nejspíše vyvíjet podle stejného scénáře jako dříve. Trumpova administrativa bude dlouho hledat kompromis se senátory a ve finále bude souhlasit se zesílením ekonomického tlaku na Moskvu, ale ne do takové míry, aby bylo zaútočeno na její suverénní dluh. Konečným výsledkem bude posílení sankcí, konstatují analytici. Nicméně pokud toto zesílení bude mírné, nebude to mít vliv na jednání mezi USA a Ruskem, která se týkají důležitých mezinárodních otázek. A proto se Spojené státy sotva vrhnou do extrému a budou i nadále používat pro podporu své politiky nikoliv samotné sankce, ale spíše hrozbu jejich uplatnění, uzavírají analytici.