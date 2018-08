Americký voják se přiznal, že pomáhal vojákům IS. Čeká ho 25 let vězení

Americký voják se přiznal k tomu, že pomáhal teroristické skupině Islámský stát, organizaci zakázané v Rusku. Byl zadržen loni poté, co kontaktoval tajného agenta FBI, který hrál teroristu IS.

Seržant první třídy americké armády Ikaika Erik Kang přiznal svou vinu ve čtyřech pokusech o materiální podporu organizace IS. Kang se stal prvním člověkem na Havaji, který byl odsouzen za takový zločin, uvedl americký ministr spravedlivosti ve svém prohlášení.

Kang byl zatčen 19. července 2017 brzy poté, co složil slib loajality vůdci IS Abú Bakr al-Bagdádímu během falešného obřadu, který byl uspořádán agentem FBI, jenž se vydával za člena IS. Kang během ceremoniálu políbil vlajku IS a vyjádřil touhu jít do centra města a střílet po lidech ze své pušky.

Bývalý voják může dostat 25 let vězení a pokutu minimálně 250 000 dolarů.