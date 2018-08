V Arktidě byla objevena nová hrozba pro lidstvo

Podle oceánografů bylo ohrožení hlubokých vod pozorováno v kanadské námořní oblasti. Mezi lety 1987 a 2017 se množství tepla v nejteplejších vrstvách oceánu zdvojnásobilo. Tento jev je spojen s neobvyklým ohřevem povrchových vod v severní části Čukotského moře. Změna klimatu přispívá ke zmizení ledu mezi Čukotkou a Aljaškou. Voda je přímo vystavena slunečnímu záření a pohybuje se na sever pomocí větru.

Jakmile se ohřátá voda dostává do Arktidy, klesá do hloubky níže úrovně studené vrstvy. Vědci se domnívají, že se jedná o nevratný proces a v budoucnu by se měla teplá vrstva zvednout na povrch. Důsledky je obtížné předpovědět, ale vědci věří, že to určitě povede ke ztenčení a zmizení mnohaletého ledu.