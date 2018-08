Muž pomocí chytré a legální metody 14krát vyhrál v loteriích. Jak to udělal?

Po letech důkladného výzkumu vymyslel algoritmus výběru čísel, který vycházel z metody, kterou nazval kombinatorickou kondenzací.

Zjistil, že v případě některých loterií je celková cena nákupu losů mnohem nižší než výše jackpotu. Například pokud hra vyžaduje šest čísel v rozmezí od 1 do 40, bude vybráno 3 838 380 možných kombinací čísel. Pokud by byl jackpot 10 milionů liber a losy stály pouze 1 libru, šlo by o obrovský prospěch.

Spolu se skupinou přátel si koupil obrovské množství losů s využitím všech možných kombinací a nakonec získal nejvyšší odměnu v hodnotě přes 15 000 liber.

Po zaplacení daně mu zůstaly pouze 3 000 liber, což ale stačilo na to, aby zaplatil úředníkům a unikl z rumunského komunistického režimu. Přestěhoval se s rodinou do Austrálie, kde zahájil nový život.

Celkově Stefan Mandem vyhrál v loteriích 14krát a ani jednou neporušil žádný zákon.