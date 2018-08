Expert: Zklamána Českem a Slovenskem – EU nebude spěchat s přijetím balkánských zemí

Evropský komisař pro rozšiřování připravil Srbsko a Makedonii o naději na vstup do EU v blízké budoucnosti. Stojí v cestě balkánských zemí Brusel uražený kvůli hloupému vzoru Bulharska a Rumunska, nebo je to kvůli vzbouřeným zemím – Maďarsku, Česku a Slovensku?

Nebo se jedná o pokus EU, ztrácející své síly, ukázat, že ještě někde na světě má nějakou váhu?

Evropský komisař pro rozšiřování a politiku dobrého sousedství Johannes Hahn ve svém nedávném rozhovoru pro noviny Tiroler Tageszeitung prohlásil, že jednání o vstoupení do EU budou nyní dlouhá a obsažná. „Kvalita je důležitější než rychlost," zdůraznil a připomněl, že členství takových zemí, jako jsou Rumunsko a Maďarsko „ukázalo mnohé".

Politický analytik Alexandar Pavič Sputniku vysvětlil, že slova Hahna ve skutečnosti znamenají následující: „Kdo to nestihl, ten přišel pozdě", a všichni, kdo ještě nevstoupili do EU, ale snaží se o členství, by měli brát slova evropského komisaře vážně.

„Bruselský globalistický establishment jednoznačně lituje toho, že členy EU jsou Maďarsko, Česko a Slovensko, kteří ničí, řekněme, vše okolo migrační politiky. Z druhé strany, mají ještě Bulharsko a Rumunsko, země nacházející se ve velmi složité ekonomické situaci, které byly přijaty do EU výhradně na základě geopolitických kalkulů. Z těch samých důvodů má Brusel zájem i o Srbsko — výhradně pro to, aby sem nepronikl nikdo jiný," řekl pro Sputnik.