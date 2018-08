Časopis China Daily napsal o vojenských cvičeních, kterých se účastní nová čínská letadlová loď a letadla JL-10 s ukrajinskými motory. A není to poprvé, co je Kyjev podezřelý z prodeje vojenských technologií „nepřátelským režimům“. Pouze Američané si všímají a odsuzují každou takovou dohodu.

Nám to zakazují, ale sami nenakupují

Tryskové motory byly vždy slabým místem čínského leteckého průmyslu. Po neúspěšných pokusech o vytvoření vlastních motorů nebo kopírování cizích vzorků se Peking rozhodl je importovat. Nabídka ukrajinského Motor Sich vypadala atraktivně. Před čtyřmi lety Čína už koupila od Ukrajiny dieselové motory a plynové turbíny pro torpédoborce Luyang-2 a Luyang-3, koupila dva přistávací čluny Zubr a v roce 2016 státní společnost Ukroboronprom prodala Pekingu tři letadla na tankování Il-78M. V zemi byli přesvědčeni, že je Ukrajina spolehlivý dodavatel vojenských výrobků.

Motor Sich znají Číňané velmi dobře. Před dvěma lety odkoupili od oligarcha a poslance Nejvyšší rady Vjacheslava Boguslajeva kontrolní podíl ve firmě, ale ukrajinská policie zablokovala dohodu. Zdá se, že to nijak Číňany nerozhodilo a hned po tom podepsali smlouvu s Motor Sich o dodávce 250 motorů v hodnotě 380 milionů dolarů. Podařilo se jim však získat jen dvacet kusů.

Nyní, když se Washington dozvěděl o této dohodě, může vzájemně výhodný obchod rychle skončit. Bývalý poradce Senátního výboru pro mezinárodní vztahy William Triplett nazval ukrajinsko-čínské dohody zradou. Někteří úředníci se s ním shodli a vyzývají Bílý dům, aby zatlačil na Kyjev. To vše se stalo v souvislosti s rozhodnutím o přidělení 250 milionů dolarů Ukrajině na vojenské potřeby.

V reakci na obvinění ukrajinský lídr radikální strany Oleg Ljaško řekl, že žádné zákony nebyly porušeny a bez smluv s Číňany Motor Sich zůstane na mizině. „Máme zakázáno prodávat Číňanům, ale sami si nic nekupují," vyčetl Američanům.

Korejské rakety na ukrajinských motorech

Kyjevu vytýkají nejen to. Před rokem noviny The New York Times oznámily, že KLDR učinila průlom ve vývoji raket díky ukrajinské Južmaše. Autoři publikace tvrdili, že tento podnik vyrábí motory RD-250 pro severokorejské balistické střely. Jako potvrzení byly přidány snímky. „RD-250 fungují na kapalných palivech a jsou vyráběny převážně v ukrajinském podniku na Dněpru," uvádí se v článku.

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN zakazuje KLDR dodávat vojenskou techniku a citlivé technologie, ale autoři nevyloučili, že Pchjongjang získal ukrajinské raketové motory na černém trhu. Americké ministerstvo zahraničí zasáhlo do situace a slibovalo, že přijme náležitá opatření. V důsledku toho byl skandál utlumen.

Profesor Akademie vojenských věd Vadim Kozjulin vidí v této situaci projev špatného stavu ukrajinského vojensko-průmyslového komplexu. „Zaměstnanci Južmaše jezdili na služební cesty do Severní Koreje, velké tajemství to nebylo. Podnik musel nějak přežít. Mnohým je jasné, že by Pchjongjang nemohl testovat balistické rakety bez ukrajinských motorů, ale oficiální potvrzení neexistuje. Ukrajinu nejde potrestat tím, že všechno odkáže na dědictví Viktora Janukovyče," vysvětlují RIA Novosti.

Poprvé se o partnerství Kyjeva a Pchjongjangu začalo mluvit v roce 2009, když byl v Thajsku zadržen letoun IL-76, který mířil z hlavního města Severní Koreje na Ukrajinu s 35 tunami zbraní a střeliva na palubě, včetně granátometů a přenosných raketových komplexů. Tuto situaci se snažily orgány několika zemí neúspěšně vyřešit. Podezřelí v tomto případě byli ukrajinští občané Jurij Lunev a Igor Karev-Popov, ale nebyla proti nim přijata žádná opatření.

Tajné dodávky do Afriky a somálští piráti

Nejtajemnější příběh s dodávkami ukrajinského vojenského vybavení do zahraničí se objevil na podzim roku 2008. Somálští piráti se zmocnili v indickém oceánu ukrajinské lodě Faina.

Banditi hned nepochopili, s kým mají tu čest, protože loď plula pod vlajkou Belize, což je stát ve Střední Americe. Na palubě bylo 33 tanků T-72, granátomety a protiletadlová zařízení.

Posádka Fainy se pirátům snažila vysvětlit, že tato vojenská zařízení jsou určená pro Keňu. Prodávajícím byl státní podnik Ukrspetsexport a kupujícím keňské orgány. To ale jen rozzuřilo Somálce a požadovali 35 milionů dolarů, aby pustili loď a posádku. Po dlouhých jednáních s ukrajinskými orgány se dohodli nejdříve na snížení výkupného na pět milionů a později na 3,2 miliony. Faina byla v zajetí po dobu šesti měsíců.

Týden po propuštění dorazila loď do Keni, ale nebyl čas na jeho vyložení, protože vypukl nový skandál. Webové stránky Wikileaks zveřejnily tajné dokumenty amerického ministerstva zahraničí, které ukázaly, že Faina po souhlasu Washingtonu vezla vojenský materiál ne do Keni, kde bylo povoleno zásobování, ale a v rozporu s požadavky Organizace spojených národů, do Jižního Súdánu. Dokumenty byly doprovázeny snímky ze satelitů, které potvrdily další přepravu ukrajinských zbraní po železnici do této země. Kyjev odmítl všechna obvinění.

Washington dlouho vystupoval na straně Jižního Súdánu a hledal vedlejší cesty, aby jim pomohl s vojenským vybavením. Podle Wikileaks to byli Američané, kteří využívali Ukrajinu a Keňu při dodávkách zbraní režimu v Džubě.

Ukrajinské zbraně pro povstalce v Sýrii

Spojené státy využívaly Ukrajinu na dodávky zbraní syrským povstalcům v boji proti Islámskému státu*. K tomuto závěru dospěli novináři z Centra pro studium korupce a organizované trestné činnosti (OCCRP). Ve zprávě zveřejněné v loňském roce organizace uvedla, že od roku 2015 dodali Američané Sýrii zbraně v hodnotě 2,2 miliardy dolarů. Kromě Ukrajiny mezi zúčastněné patří také Rumunsko, Česká republika, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Polsko a Chorvatsko.

Oficiálně vojenské vybavení do Sýrie nepřišlo. Jeho příjemci bylo americké velitelství zvláštních operací (SOCOM) a vojenská výzkumná organizace Picatinny Arsenal. Zpočátku byla technika transportována do Turecka, Jordánska a Kuvajtu a poté byla distribuována povstalcům na severu a jihu Sýrie.

















*Teroristická organizace zakázaná v Rusku