Avakov nevyloučil mezinárodní operaci na Donbasu

„Zatopení dolů, propadání půdy, tok „mrtvé" vody a její proniknutí do systému zásobování obyvatelstva vodou a do vodojemů, chemické a radioaktivní zamoření a riziko technologických havári, to jsou nebezpečí nejen pro dočasně okupované regiony dvou oblastí, a nejen pro Ukrajinu jako celek. Každé z nich je také reálnou a časově blízkou hrozbou pro sousední evropské země a může mít katastrofální následky pro celý ekologický systém kontinentu," napsal ministr ve svém článku pro ukrajinský týdeník Zerkalo něděli, Ukrajina.

Podle jeho slov prozkoumali odborníci ekologická rizika podle veřejných zdrojů a z jejich rozboru vyplývá, že je nutno podniknout neodkladná systémová opatření pro odstranění hrozeb. „Nemáme dnes přesné informace o situaci na nebezpečných objektech ani o stupni nebezpečí probíhajících přírodních a technologických procesů. Možná, že věc došla už tak daleko, že bude nutná neodkladná a rozsáhlá mezinárodní operace," dodal ministr.