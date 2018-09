Putin prozradil, jaké vedoucí vlastnosti mu pomohly dosáhnout úspěchu

Prezident Vladimir Putin je zvyklý analyzovat důvody, které mu brání dosáhnout většího výsledku, než to, co vede úspěchu. O tom Putin řekl vítězům studentských olympiád roku 2017 - 2018.

„Jsem zvyklý analyzovat to, co mi brání v dosažení větších výsledků, než to, co vede k úspěchu. Definuju to pro sebe, ale nechci o tom veřejně mluvit, nejsem na to zatím připraven," odpověděl ruský prezident na otázku, jaké vůdcovské vlastnosti mu pomohly dosáhnout takových výšin.

Vladimir Putin poznamenal, že podle jeho názoru, když se kriticky díváme na sebe, na svou práci a život, a zjistíme, co nám něco brání v tom, abychom se posunuli dopředu, měli bychom to pochopit a odstranit. Budeme pak zase o krok jistější a rychlejší.