Vojenský expert okomentoval Erdoganovo prohlášení o nákupu ruských S-400

„Toto prohlášení prezidenta je potvrzením kursu na suverenitu Turecka v přijetí rozhodnutí v závažných otázkách, jež se týkají národní bezpečnosti. Pro Turecko znamená získání této ruské zbraně nový geopolitický status vyvolené země, která může z vojenského hlediska plně kontrolovat svůj vzdušný prostor a v případě potřeby nasadit tyto zbraně proti útočníkům," řekl Korotčenko.

© AP Photo / File Erdogan: Turecko nehodlá žádat o povolení na nákup S-400

Poznamenal, že Turecko podniká stále samostatnější aktivity v obranné politice „již bez ohledu na USA."

„Amerika to chápe, proto podnikl Washington v posledních měsících bezprecedentní pokusy nátlaku na Turecko a jeho zastrašení hrozbami zničení jeho finančního a ekonomického systému. To vše se konalo kvůli jedinému cíli. Přinutit Ankaru, aby se vzdala nákupu S-400. Vidíme ale, že se to nepovedlo.

Důležité je, že Turecko nejen potvrdilo svoji suverenitu a nezávislost za jakýchkoli podmínek politického tlaku ze strany USA, a učinilo velmi dobrou volbu. Protivzdušné raketové systémy S-400 jsou dnes to nejlepší, co existuje na trhu PVO a PRO, a podstatně předčí americkou obdobu, systém Patriot PAC-3. Turecko tedy vědomě zvolilo na nejbližších 30 let sblížení s Ruskem," řekl na závěr expert.

Erdogan učinil předtím prohlášení, že Turecko nehodlá žádat nikoho o povolení v otázkách nákupu ruských protivzdušných raketových systémů S-400.