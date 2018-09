U IS v Sýrii našli granáty Švýcarské výroby (FOTO)

Podle informací vojenských expertů, které noviny Sonntagsblick poprosili o identifikaci, se jedná o granáty typu OHG92 a HG85.

„Ruční granáty mohly být vyrobeny společností RUAG, také mohly být součástí dodávky zbraní, která byla dodána do SAR v letech 2003-2004, odsud mohly být převezeny do Sýrie. RUAG odsuzuje to, že kupující předávají ruční granáty (třetím osobám — red.), což je porušením zákona i jejich povinností," stojí ve zprávě společnosti zveřejněné v novinách Sonntagsblick.

RUAG také prohlásila, že přesně identifikovat granáty není možné, protože na fotografiích nejsou vidět sériová čísla.

