V OSN informovali o míře úmrtnosti uprchlíků

Dokument zdůrazňuje, že celkový počet přistěhovalců a uprchlíků přijíždějících do zemí EU v roce 2018 klesl o 42 %. Současně se úmrtnost prudce zvýšila. Zvláště se to týká oblasti Středozemního moře, kde od začátku roku do července vždy jeden z 18 lidí zemřel. O rok dříve zemřel každý 43. migrant. Letošní počet lidí, kteří zemřeli nebo zmizeli, již překročil 1 600.

„Tato zpráva opět potvrzuje, že cesta přes Středozemní moře je nejrizikovější," uvedl ředitel Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Pascal Moreau.