Kreml promluvil o snaze naverbovat Rusy do USA

„Faktem je, že Spojené státy americké v poslední době skutečně intenzivně pracují na vedení své rozvědky a snaží se naverbovat Rusy do USA, přičemž na ně vyvíjí morální a jiný nátlak," uvedl Peskov reakci na otázku deníku The New York Times.

© Sputnik / Artem Zhitenev FBI se snažila naverbovat ruské oligarchy, ale skončilo to fiaskem

Peskov oznámil, že podobná oznámení nás nutí k zamyšlení a potvrzují, že Spojené státy praktikují nábor Rusů

„Když vezmeme v potaz, že takoví podnikatelé, jako je například Oleg Děripaska, jsou významnými akcionáři a vedoucími obřích podnikatelských struktur a výrobních procesů, kde jsou zaměstnány desítky a někdy dokonce stovky tisíc lidí, včetně těch, kteří jsou zaměstnáni v dostatečně citlivých oblastech ruské ekonomiky, pak se mi zdá, že podobné případy svědčí o pokusech zasahovat do vnitřních záležitostí Ruské federace," zdůraznil mluvčí.

Pokud hovoříme o dalších ruských podnikatelích, kteří by se mohli setkat s podobným tlakem, Peskov doporučil obrátit se s podobným dotazem přímo na ně.

Minulý víkend napsal deník The New York Times s odkazem na zdroje o neúspěšném pokusu amerických úřadů naverbovat asi šest ruských podnikatelů. Podle deníku se FBI a Ministerstvo spravedlnosti USA pokusily z Olega Děripasky učinit informátora.