Dědeček nepochopil, kde má iPhone kameru a natočil trhák! (VIDEO)

Všechno začalo, když dědeček jel v jedné z tramvají v USA spolu se svým vnukem. Tam s ním začal mluvit, i s jeho přítelkyní.

V jistý moment dědeček řekl: „Víš co, to by byla skvělá šance požádat svoji přítelkyni o ruku na tamtom vrcholu (hory — red.).

Když došli na vrchol, kluk dal telefon dědovi, aby natočil ten kouzelný moment. Mladý muž ale nevzal ohled na to, že děda nemusí být příliš zkušený v používání technologií.

Výsledkem bylo to, že děda místo slavnostního aktu natáčel sám sebe v režimu selfie.

Je slyšet, jak slečna s návrhem souhlasila, ovšem vidět jsou pouze reakce dědy a ostatních přihlížejících.

Že něco není tak, jak má být, se zjistilo až poté, když dědeček vrátil mladému muži telefon. Když zjistil, že děda natáčel sám sebe, začali se všichni smát.