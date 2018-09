Ornella Mutiová chce dostat ruské občanství

Ornella Mutiová hraje roli císařovny Anny Ivanovny v představení Křišťalový palác, jehož premiéra se bude konat 10. září v Kremelském paláci. Některá média dříve oznámila, že Mutiová požádá o ruské občanství, to se ale zatím nestalo.

© AFP 2018 / Jens Kalaene Ornella Mutiová dostala pokutu za neúčast na vystoupení kvůli večeři s Putinem

„Jsem rezidentkou Ruska , jsem zaregistrována v Moskvě . Nemám sice občanství, ale přijíždím sem co nejčastěji. Chtěla bych mít ruské občanství," řekla Mutiová.

Podle slov herečky její babička a dědeček pocházeli z Petrohradu, a proto snila po dlouhou dobu o tom, aby se dozvěděla více o ruských tradicích.

„Můj dědeček byl jedním z lékařů ruského cara. Babička byla klavíristkou, v naší rodině je také pěvkyně. Možná, že jsme takto umělecky založeni díky našim ruským kořenům," podotkla Mutiová.

Herečka kromě toho řekla, že chápe Rusko, je této zemi vděčná a vždy doporučuje těm, kteří jsou na pochybách, aby jeli do Ruska.

„Doporučuji všem, aby přijeli do Ruska… Jsou lidé, kteří se bojí jet do Ruska. Takovým lidem říkám: zapomeňte na to. Je to krásná země, která si váží tradic a toho, co lidé dělají," řekla Mutiová.