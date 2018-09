Ve Spojených státech promluvili o nových slabinách stíhacího letounu F-35

Jak píše americký list The National Interest, je to všechno o konstrukčních vlastnostech tohoto modelu letadla. Je vyvíjen pro krátký vzlet a vertikální přistání (short take-off and vertical-landing, STOVL). F-35B je mnohem silnější a objemnější než F-35A kvůli přítomnosti zvedací vrtule. V důsledku toho má také zvýšený odpor vzduchu. To zpomaluje zrychlení a komplikuje otáčky. Například F-35B potřebuje přibližně o osmnáct sekund více, aby zrychlil z 0,8 do 1,2 Mach ve srovnání s F-35A.

© AFP 2018 / Keith Simmons Neúspěšné vzdušné tankování F-35 bylo zachyceno na video

Kvůli rozdílům ve tvaru trupu F-35B má mnohem menší prostor ve vnitřních oddílech pro zbraně, včetně těch pro bomby, což dělá jeho arzenál méně hrozným. Kromě toho masivní 900 kilogramové bomby, které používá americké letectvo k ničení bunkrů a dalších opevněných cílů, se do tohoto letadla nevejdou vůbec, takže musí být zavěšeny na vnější pylony. To snižuje schopnost bombardéru se utajit během bojových misí.

Je také pozoruhodné, že STOVL v podstatě neumožňuje F-35B využít všechny své zdroje na umístění zbraní, protože letadlo nemůže přistát svisle s maximální hmotností. Pokud se zvedne do vzduchu a naloženou munici nevyužije, bude muset před přistáním bomby shodit.