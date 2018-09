V Rusku vysvětlili, čím jsou prospěšné dodávky raketových motorů do USA

Dodávky ruských raketových motorů do USA Rusku umožňují, aby investovalo získané prostředky do vlastních podniků, řekl novinářům šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin.

„To je vzájemná závislost. Je to výhodné. Je to pro nás výhodné, protože získáváme valutu, kterou pak investujeme do vybavení podniků novými stroji a do založení nových podniků," řekl Rogozin.

Kromě toho je Rusko ochotno dodávat motory do Číny.

„Když už je dodáváme do USA, proč bychom je nemohli dodávat do přátelské Číny? Jde samozřejmě o hotový výrobek a nezbytné série," řekl Rogozin.

Zároveň podotkl, že bude třeba podepsat dokumenty na vládní úrovni o ochraně intelektuálního vlastnictví.