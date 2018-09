Putinův mluvčí připomněl Johnsonovi nelichotivý čin

Šéf banky VTB Andrej Kostin se omluvil bývalému britskému ministrovi zahraničí Borisovi Johnsonovi za svá ostrá slova. Nicméně ruský prezident Vladimir Putin se omluvy od Londýnu nedočkal. V úterý to oznámil oficiální mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

V pondělí, když šéf VTB vystupoval na slavnostním zahájení školního roku ve Státním institutu mezinárodních vztahů v Moskvě, pochválil ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova a negativně se vyjádřil o západní diplomacii, zejména pak o ministrovi Johnsonovi. „Nějaký Johnson (…) No, vlastně, k čertu s ním. Angličané jsou obecně dobří a inteligentní lidé, hodně jsem toho s nimi zažil. Jenže, pak se podíváte a pomyslíte si, co se to vlastně děje? A pak se podíváte na našeho ministra a máte zkrátka radost," řekl. Ještě ten den, o pár hodin později, se však Kostin za své emocionální vyznání omluvil.

© Sputnik / Vitaliy Belousov Lavrov a Johnson si vyměnili na tiskové konferenci útoky

„Víte, v první řadě se chceme připojit k vysokému hodnocení ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Pak, pokud jde o další výroky šéfa banky, ty komentovat nebudeme. Sami víte, jaké bylo prohlášení banky," odpověděl Peskov na otázku, zda slova Kostina nepoškodí bilaterální vztahy, zda si Moskva tohoto prohlášení všimla a zda by mělo být dodržováno nějaké etické doporučení.

Mluvčí prezidenta dále dodal, že si Moskva bude dlouho pamatovat ostrá slova Londýna, která byla adresována prezidentu Putinovi a za která se dosud nikdo neomluvil.

„A za třetí si ještě dlouho budeme pamatovat všelijaká slova, která vyřkli zástupci vedení Velké Británie, včetně slov pana Johnsona adresovaných našemu prezidentovi. V tomto ohledu máme opravdu dobrou paměť. Putinovi se dosud nikdo neomluvil," uzavřel situaci Peskov.