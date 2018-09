Český turista přejel Chorvata. Nejšílenější kousky opilých turistů

© REUTERS / Damir Sagolj Neukazujte prstem na obličej. V Číně vyšla turistická příručka pro návštěvu Evropy

21. srpna u chorvatského ostrova Dugi Otok opilý český turista při projížďce člunem přejel ve vodě muže. Vrtule nebožákovi rozsekala neopren a způsobila tři hluboké rány na levém boku. Třiatřicetiletý Čech teď může strávit až osm let ve vězení. Jiní turisté jsou však schopni i mnohem ztřeštěnějších nápadů.

Ztracený v Alpách

V dubnu estonský turista, o kterém pouze víme, že se jmenuje Pavel, trávil dovolenou v italských Alpách. Jak píše Independent, po návštěvě hospody v lyžařském středisku Cervinia v Údolí Aosty se rozhodl, že se vydá ulehnout do svého hotelu. Naneštěstí si však spletl cestu a zabloudil do hor. Místo toho, aby se vrátil zpátky, tak šlapal po zasněžené krajině stále výš a výš, až nakonec kolem druhé a třetí ráno uviděl restauraci Igloo. Nezbedný turista, kterému bylo něco přes dvacet, vyrazil dveře a vloupal se do podniku, kde přespal. Na jeho záchranu byly nasazeny oddíly hasičů a policie spolu s drony. Nakonec ho ráno nalezli provozovatelé restaurace. Pavel může být rád, že neumrzl, ale bude muset zaplatit pokutu.

30 panáků nic není

Dvacetiletý Chris na dovelené v Řecku vypil 30 panáků sambucy během minuty. A proč? Aby nemusel platit účet. Chris McAdam, který pracuje na poloviční úvazek v McDonaldu u sebe doma ve Walesu, podstoupil smrtelnou výzvu v baru na řeckém ostrově Zakynthos. Barmanka mu řekla, že pokud dokáže zdolat 30 panáků za 59 vteřin, tak může pít zadarmo. „Nikdo předtím to nedokázal," řekla Silvia. Mnozí uživatelé sociálních sítí obviňují podnik, že tato dávka alkoholu mohla Chrise zabít. Ten ale podle Daily Mail tvrdí, že na sambucu je zvyklý a pouze se po výkonu pozvracel.

CC BY 2.0 / abi.bhattachan / Chapman's baobab Africké baobaby staré více než 1000 let vymírají rekordní rychlostí

Turistka na Floridě v červenci tohoto roku si vybrala svérázný způsob, jak se bránit zatčení. Policie přijela na popud hotelu, kde našla silně opilou turistku, která nechala o samotě svou sedmiletou dceru. Policisté se ji podle deníku Bradenton Herald snažili zatknout. Ta se je pokusila pozvracet. To ale nebylo všechno. Pak se snažila vykálet do ruky a vyhrožovala, že "to" hodí policistům do obličeje.

Krokodýla není radno hladit

V dubnu podle Daily Star se opilý host na svatbě v Zambii dobrovolně rozhodl, že skočí do výběhu s krokodýly. Aby se k nim dostal, tak musel vyskočit z okna v kuchyni a přelézt ochrannou zeď. Krokodýli z této návštěvy byli nadšeni. Jeden mu ukousl ruku a další mu v čelisti svíral hlavu. Naštěstí se však rozhodl, že dá přednost ruce a začal honit dalšího plaza, který ji svíral. Díky tomu dva odvážní muži dokázali vytáhnout nešťastníka.

Co k tomu dodat? Pijte s mírou.