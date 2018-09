Rusko uvedlo, že díru v lodi Sojuz by mohl mít na svědomí psychicky labilní kosmonaut

„Všichni jsme jen lidé a všem se nám může zachtít odjet domů, nicméně takový způsob je zcela nevhodný. Pokud to udělal kosmonaut, a vyloučit to nemůžeme, pak je to opravdu špatně," prohlásil Surajev.

Podle poslance se na stanici nachází vše potřebné k vyvrtání díry. Také dodal, že kosmonauti nejsou pod 24 hodinovým dohledem. Zároveň Surajev zdůraznil, že je potřeba počkat, až bude vyšetřování ukončeno.

Dne 30. srpna byl na kosmické lodi Sojuz, která byla zakotvena na ISS, zjištěn únik vzduchu.

Šéf společnosti Roskosmos Dmitrij Rogozin uvedl, že za možnou příčinu úniku vzduchu může být považováno i úmyslné poškození lodi na oběžné dráze. Podle něj byly na místě poškození objeveny stopy po vrtáku.