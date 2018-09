Odborník vysvětlil, proč ruská vojenská námořní flotila zvyšuje přítomnost v Tichém oceánu

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova Vojenský odborník vysvětlil nutnost vytvoření základny vojenského námořnictva na Kurilách

Před tím japonské ministerstvo obrany uvedlo, že La Pérousovým průlivem (odděluje ostrov Hokkaidó a Sachalin) proplulo 28 lodí ruské Tichooceánské flotily. V Japonsku se domnívají, že je to největší skupina ruských lodí od doby studené války, která vykonala podobný manévr. Agentura zdůrazňuje, že lodě neprováděly žádné nepřátelské akce a neporušovaly japonské teritoriální vody.

„Plavba lodí naší Tichooceánské flotily je během posledních pěti — sedmi let obvyklá vojensko-námořní praxe, která není pro Japonce žádným překvapením, a my tam musíme ještě více zvyšovat svou přítomnost, protože to bude vyžadovat vývoj situace v Asijsko-Tichooceánském regionu v nejbližších letech," řekl Něnašev.

Odborník zdůraznil, že Moskva neplánuje expanzi do ATR a hlavním cílem přítomnosti TOF v této oblasti je podpora bezpečnosti RF.

„Tichooceánská flotila je na prvním místě v počtu lodí nacházejících se v neustálé bojové pohotovosti. Japonské komentáře jsou potvrzením objektivity toho, co říkáme u sebe uvnitř země: dnes není flotila u přístavů, ale na moři. Kromě toho Kurilské ostrovy — to je naše ruská země a kurilský region je mimořádně důležitý z hlediska obrany," zdůraznil zdroj agentury.