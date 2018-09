Média se dozvěděla o Trumpově rozkazu zavraždit Asada

Jak oznámil Woodword, poté, co byly oznámeny události v provincii Idlibu, zatelefonoval Trump Mattisovi a v průběhu besedy tvrdě požádal, že chce s diktátorem skoncovat. Měl přitom na mysli Asada, uvádí WP.

© Sputnik / Press service of the President of Syria Bashar al-Assad