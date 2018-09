Vědci informovali o smrtelném nebezpečí léků proti bolesti

K takovým závěrům experti dospěli po analýze údajů 6,3 milionu Dánů ve věku od 46 do 49 let. V průběhu výzkumu byli tito lidé rozděleni do tří skupin podle pravděpodobnosti vzniku srdečních onemocnění. Lidem byl stanoven nízký, střední a vysoký stupeň rizika.

Během experimentu si lékaři uvědomili, že mezi použitím nesteroidního protizánětlivého preparátu diclofenac a problémy kardiovaskulárního systému existuje těsná souvislost.

Komplikace se objevily po měsíci užívání léku, přičemž tento účinek byl negativní dokonce i u těch pacientů, kteří brali průměrné dávky diclofenacu.

Vědci porovnali údaje o frekvenci výskytu srdečních onemocnění. U Dánů, kteří brali zmíněný preparát, byl počet případů srdečních záchvatů v průměru o jeden větší než u těch, kteří dávají přednost jiným lékům.