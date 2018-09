Stop dolaru: jak se Rusko chystá přejít na obchodování v národní měně se svými partnery

Rusko provádí aktivní práci v oblasti přechodu na účtování v národních měnách se svými obchodními partnery. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov. Podle jeho slov jsou společné akce zaměřené na postupné odmítání dolaru prováděny se zeměmi Jihovýchodní Asie, Blízkého východu, Latinské Ameriky a Afriky.

Jak vysvětlil RT profesor katedry světového a národního hospodářství Všeruské akademie zahraničního obchodu při Ministerstvu hospodářského rozvoje RF Alexandr Bělčuk, proces přechodu na účtování v národních měnách je dost složitý a vyžaduje dlouhou dobu. Podle názoru tohoto odborníka se postupné odmítání dolarových operací dotkne v první řadě zemí Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS). Vzhledem k obrovským rezervám a velkému obratu zahraničního obchodu ČLR vedoucí roli v této otázce může získat čínský juan

„Rusko přitom také nezůstane stranou, máme svou zónu vlivu — bývalý SSSR, kde jsou země značně orientované na Rusko a budou ve velkém měřítku využívat obchod v rublech. To bude začátek, potom bude třeba zhodnotit situaci, ale myslím, že zájemců bude hodně," uvedl odborník.

Později kromě zemí ŠOS může Rusko podle Bělčukova názoru přejít na účtování v národních měnách i se státy Latinské Ameriky. Hlavními zájemci jsou tři největší země regionu — Brazílie, Mexiko a Argentina.

Přesné účtování

Ekonomové zároveň upozorňují i na určité problémy během provádění dedolarizace. Existuje riziko, že zdaleka ne všichni ruští partneři budou ochotni přejít na účtování v národní měně. S RT o tom hovořil Alexej Portanský, profesor Fakulty světového hospodářství a světové politiky Národní vědecko-výzkumné univerzity — Vysoké školy ekonomické.

„Některé druhy zboží jsou obchodovány především v dolarech, například ropa. Proto v těch odvětvích, kde bude třeba absolvovat další stádium měnové konverze, bude takový přechod nevýhodný. Na našich ministerstvech musí vše pečlivě spočítat, aby nakonec nedošlo ke ztrátám," řekl odborník.

Nicméně podle slov Alexeje Kuzněcova, ředitele Centra evropských studií Ústavu světové ekonomiky a mezinárodních vztahů Ruské akademie věd, přechod na obchodování v národních měnách má dlouhodobé ekonomické bonusy. Týká se to především obchodu s rozvojovými zeměmi Afriky a Latinské Ameriky.

„Můžeme si připomenout sovětskou zkušenost s clearingovým účtováním vzájemných operací s některými státy, například s Indií, kdy my dodáváme do těchto zemí svou strojírenskou a další produkci. Oni dostávají bonusy, když kupují právě naše zboží. Mimochodem, jako všelék tento proces nefunguje, jelikož může být uskutečňován pouze s omezeným počtem zemí," uvádí odborník.

Alexej Kuzněcov se domnívá, že v první řadě je nutné vést jednání o této otázce s ruskými obchodními partnery z arabských zemí, se členy Eurasijského ekonomického svazu a také s Vietnamem, Íránem a Indií.

Lék proti sankcím

Ačkoliv původní rozhodnutí o přechodu na účtování v národní měně nebylo bráno jako odvetné opatření na sankce USA, v podmínkách současných protiruských omezení se pro velký byznys RF začíná stávat tento proces nutností.

Připomněl to i Denis Manturov. Je zajímavé, že již před tím první vicepremiér a ministr financí Anton Siluanov také hovořil o možnosti přechodu na národní měny při obchodování s ropou vzhledem k nestabilnímu kurzu dolaru.

„Rozhovory o tom, aby byla snížena role dolaru, se vedou již dlouho a podle mého názoru nakonec povedou k pozitivnímu výsledku, protože je to velmi důležitý faktor nadvlády ve světě — kromě vojenské síly," domnívá se Alexandr Bělčuk.

Podle jeho slov Rusko získá řadu výhod realizací tohoto rozhodnutí, jelikož se značně sníží závislost na věřitelích v dolarech a evropské měně. To umožní ochránit stát a zahraničně-ekonomické vztahy Ruska před negativním vlivem zvenčí.

Tanky za ruble

Ředitel Federální služby pro vojensko-technickou spolupráci RF Dmitrij Šugajev ve svém nedávném prohlášení vyznačil okruh zájemců o účtování v národních měnách v případě smluv o obraně. V seznamu je například Indie, Čína a Turecko.

Podle Šugajevových slov je nejjednodušší provádět podobné operace právě s velkými obchodními partnery. Zdůraznil, že uvnitř Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti (OSKB) země už dávno obchodují v rublech, píšou ruská média.

Připomeňme, že členskými zeměmi OSKB jsou: Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko, Tádžikistán a Uzbekistán.

Alexej Kuzněcov rovněž nevylučuje, že Rusko bude muset nakonec přecházet i na další měnu v procesu obchodu s obrannou produkcí.

„Jde o to, že skutečně existuje nebezpečí — zvláště v souvislosti s prohlášením Trumpa o obchodu nejen vůči Rusku, ale i druhým zemím — že budou zmrazeny transakce a smlouvy. Pro naše výrobce bylo samozřejmě do poslední doby výhodné prodávat za dolary. Ale v zásadě je přechod na jiné měny reálný, a to především v rámci VTS," řekl odborník.

Posun nadvlády

V současné době objem transakcí ruských společností v národních měnách není velký. Podle slov Denise Manturova nejpříznivější variantou by mohlo být zvýšení podílu těchto transakcí na 50 % z celkového počtu. Ministr však uvádí, že dosažení takové úrovně je problematické, jelikož Rusko se v současné chvíli nechystá odcházet z amerických a evropských trhů.

Ačkoliv podle údajů Federální celní služby je dnes podíl EU a USA v obratu zahraničního obchodu RF o něco menší než 50 % (43,8 a 3,6 % za prvních 6 měsíců roku 2018), odborníci dotázaní RT také hovoří o nemožnosti dosáhnout tak vysoké úrovně v nejbližší době.

Podle slov Alexeje Kuzněcova nejúspěšnější variantou vývoje událostí v nejbližší budoucnosti by mohlo být zvýšení objemu transakcí v národní měně na 10 —15 % z celkového objemu během následujících několika let.

Alexandr Bělčuk uvádí, že celkově dnes globální ekonomika směřuje k roztříštěnosti světového trhu na regionální. V souvislosti s tím se časem nadvláda dolaru a euro setká s řadou omezení. Nicméně jednoznačně hovořit o tom, kdy konkrétně k tomu může dojít, je ještě brzy, uzavřel odborník.