Jak je to možné? Obří lodě se vynořily uprostřed středoasijské pouště (VIDEO)

Řeč je o záhadě v Kazachstánu , kdy skupinka vědců narazila na malou flotilu velkých námořních lodí uprostřed pouště.

Fotografie pořízené satelitem Quickbird Earth Observation Satellite, který je umístěn vysoko nad oblastí, jasně znázorňují čtyři velká plavidla plná písku, která se nachází v této vyprahlé pustině míle daleko od nejbližšího zdroje vody — Aralského jezera (dříve Aralské moře).

„Je těžké uvědomit si, co na obrázku vidíme. Máte před sebou obrovskou poušť a předpokládáte, že na ní nebude žádná voda, ale pak zde vidíte čtyři zrezivělé lodě," poznamenal kanadský badatel George Kourounis.

Nicméně tato tajemná záhada byla velmi rychle vyřešena. A to poté, co se vědci seznámili se satelitními snímky této oblasti v Kazachstánu, které pocházely z dob studené války. Tehdy se totiž Aralské moře rozšířilo i do této oblasti. To potvrzuje skutečnost, že území, na němž nyní vědci lodě objevili, bylo dříve pod vodou.