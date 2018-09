11 míst ve východní Evropě pro turisty, kteří hledají zážitky, a ne magnetky na ledničku

Nejnavštěvovanější zemí v roce 2017 byla Francie: navštívilo ji téměř 89 miliónů lidí. V seznamu 10 nejpopulárnějších států mezi turisty je polovina západoevropských zemí a země východní Evropy se do něj nedostaly vůbec. Portál AdMe.ru vytvořil seznam neprávem zapomenutých míst.

© Foto: Public domain Femme Fatale: 5 slovanských královských žen, které otřásly světem

Mnozí považují za vlast upírů Rumunsko, ale to není zcela správné, protože krvežíznivce udělal z Draculy Bram Stoker. Před ním nikdo nepodezříval knížete z vampirismu.

Legendy o upírech se však šířily po východní Evropě. Vědci se domnívají, že centrem jejich šíření bylo Srbsko, a literární zdroje ukazují na obec Zarožje, kde žil první srbský upír Sava. Upírem se stal z nešťastné lásky: rodiče jeho milované dívky nedali souhlas ke svatbě. Sava se proto rozhodl dívku zabít.

Vesničané ho za to utloukli. Brzy poté se po vesnici začalo říkat, že Sava vstal z mrtvých, usídlil se ve starém mlýně a pije krev. Tuto pověst dosud podporuje vesnická správa. Legenda o upírovi se stala značkou vesnice a láká turisty.

2. Neum (Bosna a Hercegovina) — nečekaný kousek moře

Většinou když jedou turisté na pobřeží Jaderského moře, volí Itálii, Chorvatsko nebo Černou Horu. Málokdo ví, že 25 km pobřežní linie tohoto moře patří Bosně a Hercegovině. Na těchto 25 kilometrech se nachází lázeňské městečko Neum, kde strávíte dovolenou mnohem levněji než ve městech výše uvedených zemí.

© AP Photo / Petar Petrov Slovanské národy, které vyznávají islám (FOTO)

Ve středním Srbsku se nachází nádherné malebné místo — dvě zalesněné a skalnaté hory Ovčar a Kablar, mezi nimiž protéká řeka Morava. Uprostřed přírodní krásy se nachází 12 klášterů, které byly postaveny už ve středověku. Právě zde se mnoho Srbů schovávalo před Turky během Balkánských válek.

Jednou z nejhorších a nejhůře přístupných památek skalního údolí je jeskynní kostel Kadženica. V XIX. století během povstání proti Osmanské říši se místní obyvatelé schovali v této jeskyni před Turky. Prozradilo je plačící novorozeně. Turci je objevili a rozdělali před vchodem oheň. Všichni, kteří byli uvnitř, se zadusili.

Ovčarsko-Kablarské údolí navštěvuje málo turistů a v tom je velké plus: nízké ceny a žádné davy. Ale je i minus — dostat se k mnohým památkám je velmi složité. Například cesta do Kadženice vede přes zchátralý železniční most, po němž je velmi nebezpečné se pohybovat.

4. Soroca (Moldavsko) — světové hlavní město Romů

Moldavské městečko Soroca se nemůže pochlubit památkami: nejznámější z nich je pevnost z XV. století. Tento zámek by tak i zůstal jediným turistickým lákadlem, kdyby nebylo Romů, kteří od základu změnili architektonický vzhled města.

Teď je zde Capitol, Chrám sv. Petra a dokonce Velké divadlo — to vše jsou rodinné domy bohatých Romů. Patří k nim i baron, který není pouhým vůdcem diaspory, ale důležitým státním činitelem — poradcem moldavského prezidenta pro romské záležitosti.

5. Visoko (Bosna a Hercegovina) — evropské pseudopyramidy

V roce 2006 se po světě rozlétla senzace: v Evropě našli pyramidy! Objevil je amatérský archeolog Semir Osmanagič u bosenského městečka Visoko. Tvrdil, že našel ručně vyrobené kamenné bloky, z nichž zástupci starověké civilizace postavili své tajemné stavby. Bosenská vláda s radostí pomohla šířit informace.

Do městečka se nahrnuli turisté. Ale brzy se ukázalo, že pyramidy jsou falešné. Vědci zjistili, že jsou to pouze kopce přírodního původu. Ale turisté stejně i nadále jezdí do Bosny. A proč ne, když je tam krásná příroda?

© Sputnik / Ministry of defence of the Russian Federation V Sýrii bez účasti UNESCO zahájili renovaci soch z Palmýry

Zřejmě nejpopulárnějším turistickým místem v Rumunsku je zámek Bran, kde podle pověsti žil Dracula. Ve skutečnosti pokud tam někdy Dracula byl, tak tudy pouze projížděl. Ctitelům knížete navrhujeme, aby navštívili jeho vlast — Sighișoaru v Transylvánii (v Sedmihradsku). Tam se malý Dracula narodil a žil do svých 5 let.

Nyní se ve vládcově domě nachází restaurace ve vampirském stylu. Samotní Rumuni Draculu za upíra nepovažují, pro ně je to národní hrdina bojující za osvobození Evropy od Turků. Rumunská pravoslavná církev dokonce zařadila knížete mezi svaté.

7. Kotorský záliv (Černá Hora) — nejjižnější fjord Evropy

Jedním z nejkrásnějších míst Evropy je Kotorský záliv, který se nachází na území Černé Hory. Je nazýván nejjižnějším fjordem Evropy. Podobá se překrásným zálivům Norska a Švédska, ale podnebí je tam mnohem příjemnější a ceny nižší, což přitahuje turisty z celého světa.

Ve skutečnosti je Kotorský záliv pozůstatkem koryta řeky, které se před tisíci lety propadlo do moře. Vznikla neuvěřitelná krása, která se nachází pod ochranou UNESCO.

8. Kosovo — turistika pro extrémní sporty

Částečně uznaná republika Kosovo je místem, které si mnozí spojují s válkou a obchodem s drogami. Ale kvůli její špatné pověsti málokdo ví, že je tam neuvěřitelně krásně: pro milovníky přírody je tam Národní park Miruša s krasovými jezery a vodopády, pro milovníky historie — mnoho mešit a klášterů. Kláštery bohužel často ničí místní Albánci.

© AP Photo / BTA „Předpovědi Vangy“: kolik se jich ve skutečnosti splnilo

Jeskyně Prochodna je jednou z nejzajímavějších památek Bulharska. Nachází se asi 110 km od Sofie. Turisty k ní lákají dva otvory připomínající oči, a proto jeskyně dostala svůj druhý název — Boží oči.

Dostat se tam můžete v každou roční dobu, ale raději ne v zimě: velké riziko padání rampouchů. Vynikající je deštivý podzim — tehdy z „očí" jakoby kanou opravdové slzy. Navštívit jeskyni můžete samostatně, bez služeb průvodce.

10. Nejveselejší hřbitov na světě (Rumunsko)

Na Balkáně, kde během mnoha staletí probíhaly krvavé války, je vztah ke smrti více filozofický než v západní Evropě nebo v Rusku. Ale v Rumunsku je to zcela zvláštní: tady je nejveselejší hřbitov na světě v horské oblasti Maramureš.

Tady nenajdete temné náhrobky a smutné epitafy — místo toho na hrobech stojí vyřezávané barevné kříže s veselými obrázky o nebožtíkovi. Například jsou zobrazeni dva kamarádi hodující u stolu, tančící opilec a dokonce veselý traktorista.

Vše začalo v roce 1935, kdy místní obyvatel Jon Petraš postavil takový náhrobek své zemřelé ženě. Jeho sousedům se nápad zalíbil a začali si u něj objednávat kříže ještě během života. Nakonec se hřbitov stal jednou z nejvýraznějších památek Rumunska a nyní je pod ochranou UNESCO.

© Sputnik / Sergey Pyatakov Kusturica vysvětlil, proč se nebojí sankcí, když jezdí na Krym

Emir Kusturica je všeobecně nadaný člověk. Natáčí skvělé filmy, hraje ve skvělé skupině a dokonce staví skvělá města. V Srbsku nedaleko od Zlatiboru postavil Drvengrad — etnografickou vesnici, v níž dokonce postavil i dům pro sebe. Právě v těchto místech režisér natáčel film Život jako zázrak.

Ve vzdálenosti 25 km od Drvengradu — už na území Bosny a Hercegoviny — Kusturica postavil Andričgrad, nazvaný na počest spisovatele Ivo Andriče. Režisér v podstatě zrekonstruoval centrum městečka Višegrad, kde se odehrává děj románu Most na Drině, za nějž Andrič dostal Nobelovu cenu.

V obou Kusturicových „městech" je možné se ubytovat na jednu nebo několik nocí — jsou tam restaurace a hotel. Mimochodem, ceny jsou dost demokratické. V Drvengradu můžete často potkat i samotného režiséra, který je vždy ochoten pohovořit s návštěvníky.