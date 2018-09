„Strávil jsem část dovolené na Krymu, mluvil jsem s mnohými Ukrajinci, našimi lidmi. Jsou ti, kteří udiveně říkají: ‚Jakýpak návrat? Kam?‘ Mluví o banderovcích, o upálených lidech v Oděse, o státním převratu. A je to většina lidí, můžu to odpřisáhnout. Věřte, není to tím, že si to přeji nebo ne, myslí si to mnozí lidé," řekl poslanec a zdůraznil, že Ukrajina má pochopit příčinu znovusjednocení Krymu s Ruskem.

Balický poznamenal, že po referendu se mnozí příslušníci pořádkových orgánů a vojáci rozhodli získat ruské občanství.

„Proč se z 600 příslušníků SBU vrátilo pouze 200? Proč desítky tisíc našich vojáků, policistů, soudců a prokurátorů (pozn. zůstaly na Krymu). Cožpak to všichni udělali kvůli namířené pistoli? Nikoli," řekl na závěr poslanec.

Krym se stal ruským regionem po referendu z března 2014, v němž se vyslovilo 96,77 % voličů Republiky Krym a 95,6 % obyvatel Sevastopolu pro zapojení do složení Ruské federace. Krymské úřady uspořádaly toto referendum po státním převratu v Kyjevě. Ukrajina pokládá i nadále Krym za své území.