USA přišly o strategický výzvědný letoun

„Vyšetřování pádu RQ-4 pokračuje. Je to vše, co můžeme dnes sdělit," řekl The Drive mluvčí bezpečnostní správy amerického vojenského letectva Josh Aycock. Přístroj byl podle zprávy již nalezen, vytažen a dopraven na vojenskou námořní základnu Rota, má být pak odeslán do USA.

Bezpilotní letoun, který havaroval u španělského pobřeží, je jeden z Global Hawk, jež vykonávaly výzvědné lety ze základny Cigonella na Sicílii. Špiónské letouny z této základny provádějí rozvědku podél hraniční linie na Donbasu, sledují ruské lodě a vojenské objekty na Baltském a Středozemním moři.

Jde o druhou ztrátu RQ-4 za období o něco málo delší než rok, poznamenal vojenský komentátor The Drive Tyler Rogoway. Stejný dron spadl na zem v kalifornské poušti u hory Witney 21. června 2017.