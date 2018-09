Na Ministerstvu financí RF oznámili, proč se efekt sankcí bude časem snižovat

Americké hrozby o zavedení nových protiruských sankcí týkajících se kalkulací v dolarech Rusko tlačí do hledání alternativní finanční multiměnové infrastruktury společně s partnery, oznámil náměstek ruského ministra financí Vladimir Kolyčev v přenosu televizní stanice Rossija 24.

Dříve skupina senátorů horní komoře Kongresu USA předložila návrh zákona s celým komplexem protiruských opatření, včetně sankcí proti novému státnímu dluhu a národním bankám. Sputnikem dotázaní američtí experti poznamenali, že formulace v předloženém dokumentu je nejednoznačná, může se za ní skrývat jak blokování fyzického majetku, tak i blokování jakýchkoliv operací v dolarech.

„Přísnější sankce, které naši zaoceánští partneři mohou zavést a zavedli… Zkušenost posledních let ukazuje, že tyto přísné sankce se vážně odráží i proti nim samotným, na obchodu, který je i v Americe, na obchodu i v partnerských zemích. To znamená, že se to odráží i na občanech těchto zemí," uvedl Kolyčev.

Poznamenal, že Spojené státy tlačí jiné státy, aby přešly na multiměnový systém s použitím kalkulace v národních měnách.

„Za těchto podmínek je jasné, že obchod i partneři budou hledat způsoby, jak se na takové sankce adaptovat. Přirozeně tím budou sankce méně efektivní," myslí si politik.

Náměstek ministra také uvedl, že Rusko už pracuje s partnery ze třetích zemí na tom, aby zvýšilo kalkulace v národních měnách a používalo alternativní finanční infrastrukturu, která nebude sledována zaoceánskými partnery.