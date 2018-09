Zpěvačku odsoudili za foto nahoře bez před memoriálem padlých vojáků

Zpěvačku obvinili z neúcty k padlým.

„Je to skvělá fotografie, ale cožpak jste nemohli najít jinou stěnu, před níž by mohla pózovat? To prostě ukazuje, že si nevážíte lidí, kteří obětovali svůj život za tuto zemi," napsal jeden z uživatelů.

„Máte špatný vkus, pokud se fotografujete takovým způsobem před memoriálem padlých," odpověděl na snímek zpěvačky další uživatel.

Za dva dny dívka uveřejnila druhou fotografii, pořízenou z jiného pohledu.

„Tato jména za mnou, to jsou padlí chlapci, kteří bojovali za naši svobodu. Žiji ve svobodném světě, který oni vytvořili, a já objímám své tělo a jsem zcela svobodná," nadepsala svůj nový snímek. Vysvětlila, že se dříve velmi styděla za své tělo a snažila se to překonat. A teď se jí to podařilo.

Zpěvačka prohlásila, že nepovažuje tyto fotografie za urážlivé a nechce vyjadřovat neúctu ke starším lidem.