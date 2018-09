Vědec varoval před začátkem kyselých dešťů na Krymu

Kyselé deště by se mohly objevit v Armjansku a přilehlých oblastech Krymu. Přispělo by to k očištění ovzduší od výparů ze závodu Krymskij titan skladujícího kyseliny. Oznámil to Igor Aleksaškin, docent katedry geoekologie na Fakultě geografie Tavričevské akademie.